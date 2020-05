Tyler Rake: Chris Hemsworth ringrazia i fan

Tyler Rake (qui trovate la nostra recensione) è uno dei nuovi lungometraggi originali di Netflix che vede al timone Sam Hargrave (al suo debutto cinematografico) e alla sceneggiatura Joe Russo (il fratello Anthony, invece, ha prodotto il film), i co-registi di Avengers: Endgame, Infinity War, Captain America: Civil War e Winter Soldier, tutti cinecomic appartenenti del mondo Marvel Cinematic Universe. L’opera, che è arrivata sulla piattaforma il 24 aprile 2020, è ispirata alla graphic novel Ciudad, ha infranto ogni record in fatto di visualizzazioni sul dispositivo on demand, risultando essere la più grande premiere di Netflix, con 90 milioni di utenti connessi nelle prime 4 settimane di messa in onda.

Tyler Rake: ecco la reazione del divo

Proprio in virtù di questo fatto, i ringraziamenti non sono tardati ad arrivare, soprattutto da parte di Chris Hemsworth, volto storico di Thor nelle opere della Casa delle Idee, e interprete del protagonista all’interno della realizzazione. In un video diffuso sul suo profilo Instagram (in calce al nostro articolo), l’artista ha voluto tributare tutti coloro che hanno visto la pellicola, sottolineando come un risultato del genere sia strabiliante. Anche voi avete già avuto modo di dare un’occhiata all’opera? Fatecelo sapere nei commenti sotto alla news.