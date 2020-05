Ant-Man: rivelata una scena inedita dal primo capitolo

Ant-Man è uno dei protagonisti del Marvel Cinematic Universe, apparendo sia nei lungometraggi corali supereroistici (come Civil War), ma anche in due pellicole interamente dedicate al personaggio. Il regista di entrambe è stato Peyton Reed che, come vi abbiamo riportato qualche tempo fa, tornerà alla regia anche del terzo capitolo del franchise.

Nelle ultime ore, lo stesso Reed ha rivelato un’interessante retroscena dietro la realizzazione del primo Ant-Man. Difatti, il filmaker, rispondendo su Twitter ad un utente, ha svelato la presenza di una sequenza inedita in cui Scott Lang compra un biglietto della lotteria, dove è coinvolto la stessa persona che ha scritto al regista. Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla scena.

Yes, @scharpling, Scott bought a lottery ticket and it was from you and it got cut out and I’m sorry again for cutting you out and here’s the photo I know you want me to tweet. #AntMan https://t.co/t9I8XzSqyS pic.twitter.com/DCGBELdjFO

— Peyton Reed (@MrPeytonReed) May 2, 2020