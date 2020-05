Star Wars: partono i saldi su Steam per il 4 maggio

Oggi è un giorno speciale per tutti gli appassionati della leggendaria saga cinematografica: lo Star Wars Day, che come ogni anno si celebra il 4 maggio. Dato che molte volte, nella storia, questo franchise ha toccato le sponde dell’industria videoludica sfornando opere più che apprezzate, è solo normale che Steam abbia deciso di lanciare una campagna di saldi a tema per permettere a tutti di festeggiare la ricorrenza con un grande parco titoli a prezzo ridotto.

Tra i principali protagonisti dell’offerta abbiamo i grandi classici come Star Wars: Knights of the Old Republic (e sequel), Tie Fighter, The Force Unleashed e Republic Commando. Abbiamo inoltre la moltitudine di titoli Lego Star Wars rilasciati negli anni, per chi predilige un’esperienza più rilassata e giocosa. E infine non poteva mancare Jedi Fallen Order, il recente e apprezzato gioco firmato Respawn Entertainment che si è aggiudicato un bello sconto del 40%. Se desiderate riempirvi la libreria e immergervi nell’universo di Guerre Stellari per celebrare il 4 maggio, fate un salto su Steam e date un’occhiata alla vetrina.