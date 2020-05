GTA Online: 500.000 dollari (in gioco) per chi si connette questo mese

Rockstar Games deve aver confuso maggio con dicembre, dato che ha deciso di fare un sontuoso e soprattutto improvviso regalo a tutti i giocatori di GTA Online. Come annunciato attraverso un post su Twitter, ciascun utente che si connetterà almeno una volta al gioco durante questo mese riceverà, entro una settimana, la quota di ben 500.000 dollari di valuta. Ovviamente si parla di cash da spendere nelle varie attrazioni del titolo, non di soldi veri, ma resta comunque un’offerta incredibile.

Come spiegato dagli stessi sviluppatori, non è necessario avere un minimo di ore oppure trascorrere un certo numero di tempo online. È sufficiente il semplice login e il sistema provvederà a fornire la valuta entro sette giorni da questi. Unendo questo regalo al nuovo pacchetto di sconti introdotti in GTA Online questo mese, dovreste riuscire a quantomeno gettare le basi della vostra vita dei sogni – oppure puntare tutto al casinò, se così preferite.

Free GTA$500,000

Play GTA Online throughout the month of May for a one-time gift of GTA$500,000.

The GTA$ will be automatically sent to your Maze Bank account within seven days.https://t.co/a9nEg3xmyQ pic.twitter.com/T4kAKOlYyV

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 1, 2020