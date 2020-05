Fortnite celebra lo Star Wars Day con il ritorno delle spade laser

È il 4 maggio e mentre tutti gli appassionati di Star Wars stanno celebrando in vari modi questa ricorrenza speciale, Fortnite ha deciso di partecipare alla festa reintroducendo nel gioco le spade laser. Fino a data da definirsi (anche se alcuni dataminer sostengono sia il 6 maggio), i giocatori potranno ottenere e utilizzare le potenti armi dei Jedi all’interno delle normali partite, in tutti i colori – verde, rosso, blu e viola. Inoltre, sono tornati i cosmetici a tema Star Wars nel negozio, con anche qualche sconto.

Tuttavia, nonostante i fan dell’universo di Guerre Stellari siano sicuramente contenti dell’iniziativa, molti giocatori di Fortnite si sono velocemente stufati. Secondo le lamentele di alcuni utenti, le spade laser sono eccessivamente forti in quanto consentono di uccidere gli avversari in pochi secondi e parare tutti i proiettili tenendo semplicemente premuto un tasto. In ogni caso, si prospettano alcuni giorni di battaglie a suon di lame invece che fucili. Se siete anche voi appassionati di Star Wars, vi ricordiamo che è anche in corso una campagna di saldi a tema su Steam.

Fulfill your destiny.#StarWarsDay is almost here and the Rey, Kylo Ren and Sith Trooper Outfits are back in the Shop! pic.twitter.com/YXC2DMuO6O

— Fortnite (@FortniteGame) May 3, 2020