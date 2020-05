Deemo II: concept movie e pre-registrazione per Android

Annunciato lo scorso dicembre con un teaser trailer, la software house Rayark ha recentemente rilasciato il concept movie dell’atteso Deemo II, nonché comunicato la possibilità di iniziare ad avviare la sua pre-registrazione per la versione Android via Google Play. Come si evince inoltre nell’official website, Deemo II è stato sviluppato in collaborazione con JetGen, la quale ha gestito la creazione di Deemo Reborn, titolo lanciato a novembre scorso per PlayStation 4 via PlayStation Store. Risulta infatti che:

JetGen ha iniziato a sviluppare giochi con Rayark Inc. nel 2017. Siamo uno studio auto-sviluppato che possiede una straordinaria tecnologia di prossima generazione. Il lavoro rappresentativo del nostro studio, Deemo Reborn, è stato una collaborazione con Rayark Inc. che è stato lanciato sulla console PlayStation 4. Abbiamo presentato il famoso lavoro di Rayark, Deemo, sotto forma di squisite immagini 3D e un’esperienza di gioco VR. Il successo del gioco è stato ulteriormente stabilito quando ha ricevuto il Famitsu’s Gold Award.

L’incontro di una ragazza ed un incredibile essere bianco dalla forma umana, una dolce melodia che accompagna verso l’uscita il viaggio che attende un treno a vapore, una pioggia incessante che gradualmente raggiunge il suo epilogo lasciando il posto al cielo schiarito… Di nota musicale in nota musicale, Deemo II vi si rivelerà insieme ad un’incredibile narrazione tutta da scoprire.