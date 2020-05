The Last of Us Part II: rivelata la Limited Edition SteelBook, da oggi in pre-ordine su Amazon

Dopo avervi recentemente informato del messaggio rilasciato dalla software house statunitense Naughty Dog subito dopo l’annuncio del giorno di lancio del fervidamente atteso The Last of Us Part II, come potete vedere alla fine di questa games news, poco più di un’ora fa è stata twittata l’occasione di acquisire in pre-ordine la sua inaspettata Limited Edition SteelBook via Amazon.

Un’esclusiva edizione dedicata ad un titolo che vi immergerà in un’empatica avventura con Ellie e Joel, qui tornati per un indimenticabile viaggio che, dalle sempreverdi foreste di Jackson, li porterà sino alle immense rovine di Seattle. Preparatevi a vivere l’invivibile, perché chi (e quel che) incontrerete lungo il cammino, metterà a dura prova le vostre attuali nozioni di quel che credete fermamente essere giusto e sbagliato, bene e male, eroe buono e cattivo. Dunque, non dimenticate il giorno di lancio per The Last of Us Part II, previsto per il 19 giugno per PlayStation 4!