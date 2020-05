Jumanji The Next Level: da domani in home video

A metà aprile vi avevamo fatto sapere dell’arrivo, in home video, di Jumanji The Next Level. Ebbene, da domani 5 maggio sarà disponibile in Dvd, Blu-ray, 4k UHD e Digital HD grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia. Il film del 2019 è il terzo titolo della saga dopo “Benvenuti nella giungla” del 2017 e del primo storico capitolo del ’95. I contenuti extra includono una serie di papere, diversi materiali dal dietro le quinte, approfondimenti dettagliati delle scene, un nuovo tema musicale e tanto altro.

CONTENUTI EXTRA NEL FORMATO DVD:

Scambio d’identità: l’uno nell’avatar dell’altro: In quest’ultimo Jumanji, i ruoli degli avatar vengono totalmente capovolti, con nuovi personaggi e performance esilaranti.

Di nuovo insieme: il cast si riunisce: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan e Jack Black sono di nuovo riuniti e al meglio della loro forma in questa nuova incredibile avventura.

Livello successivo: dietro le quinte di Jumanji: The Next Level: Paesaggi mozzafiato, avventura incredibile, nuovi personaggi e molto altro – vola dietro le quinte insieme al cast e alla troupe durante la creazione del film.

CONTENUTI EXTRA ESCLUSIVI DEI FORMATI BLU-RAY E 4K UHD:

Le papere sul set

Rhys Darby vuole registrare un jingle: Cosa c’è di meglio del jingle di Jack Black e Nick Jonas del primo film? Rhys Darby è pronto ad accettare la sfida e portarla al livello successivo.

Seleziona la scena & gli approfondimenti sugli effetti speciali: Tuffati nel dietro le quinte della realizzazione di alcune scene, scopri come sono state create e approfondisci l’uso degli incredibili effetti speciali impiegati.

E molto altro!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-rayT e il Blu-rayT. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-ray, tutti nella risoluzione 4K