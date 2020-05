Close to the Sun: in arrivo anche su Steam e GOG

Quasi precisamente un anno fa (il 2 maggio 2019), usciva su PC (via Epic Store Games) Close to the Sun, horror in prima persona sviluppato dall’italiana Storm in a Teacup. A ottobre dello stesso anno il gioco è poi stato rilasciato anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Poco fa il publisher Wired Productions ha annunciato che il titolo sarà disponibile, da domani 5 maggio, anche su altri due store digitali per PC: Steam e GOG.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Noi, lasciandovi al filmato, vi rimandiamo a questo link, qualora voleste dare una letta alla nostra recensione di Close to the Sun.