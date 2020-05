The Lord of the Rings Gollum: ecco le prime immagini ufficiali

Il franchise del Signore degli Anelli è probabilmente uno tra quelli in cui è maggiormente possibile esplorare ambientazioni, personaggi e idee. Tuttavia un personaggio che non ci saremmo mai aspettati di vedere è Gollum, che diventerà il protagonista del prossimo titolo ispirato alla saga di Tolkien, The Lord of the Rings: Gollum. Fino ad ora non avevamo ancora avuto modo di vedere nulla riguardo al gioco, e ci erano arrivate solo notizie sulla possibilità che il titolo fosse cancellato, ma oggi finalmente sono stati pubblicati diversi screenshot. Lo sviluppatore Daedalic Entertainment ha rilasciato delle immagini che ad un primo impatto possono sicuramente stupire. Probabilmente la prima cosa che salta all’occhio è che il gioco sembra avere uno stile artistico molto diverso da quello che ci saremmo aspettati dal franchise. Infatti le immagini risultano molto più stilizzate rispetto ai giochi recentemente usciti della saga The Lord of the Rings. Si evince inoltre dalle immagini che ci sarà un gameplay basato sulla furtività, infatti vediamo Gollum che sgattaiola via da alcuni nemici. Per il momento The Lord of the Rings Gollum è stato annunciato solo per PC e le console next generation, PS5 e Xbox Series X. Non si sa ancora se ci sia la possibilità di retrocompatibilità né abbiamo notizie riguardo ad una possibile una data di uscita. Vi terremo informati!