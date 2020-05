Classifica italiana: Animal Crossing New Horizons torna in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 17 di questo 2020, dal 20 al 26 aprile. In testa alla classifica ritorna Animal Crossing: New Horizons uscito il 20 marzo su Switch. La top 3 console ancora una volta coincide con la top 3 generale, con FIFA 20 (PS4) secondo e Call of Duty: Modern Warfare (PS4) terzo.

Per quanto riguarda invece la classifica PC, in testa non c’è più GTA V, ma un altro sempreverde come The Sims 4. Qui sotto potete vedere i riquadri con le top 3.