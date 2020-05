LEGO Star Wars The Skywalker Saga: rivelata la key art

Fan di tutte le galassie, udite, udite! Perché insieme a questo indimenticabile giorno, Warner Bros. Interactive Entertainment e la software house britannica Traveller’s Tales hanno poco fa rivelato la key art di LEGO Star Wars The Skywalker Saga, che potete ammirare alla fine di questa games news ed il cui esordio è previsto per questa estate su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 ed Xbox One.

Un unico titolo forgiato per custodire in sé le tre trilogie di Star Wars, in cui avrete la non semplice scelta se inoltrarvi verso il lato oscuro della forza interpretando personaggi come Darth Vader, Kylo Ren e molti altri che non vi anticipiamo, oppure saltare nell’iperspazio insieme all’intrepida Alleanza Ribelle con Luke Skywalker, la Principessa Leia, Rey, Finn, BB-8 ed altri inarrestabili eroi che scoprirete molto presto! E come potete osservare dallo sfondo in cui sono immerse le key art, molto probabilmente riconoscerete alcune delle ambientazioni iconiche che hanno accompagnato la nostra immaginazione in tutti questi anni: dalla Guerra dei Cloni alla battaglia sulla remota Geonosis, dall’audace difesa di Hoth agli scontri stellari. Ebbene, queste rappresentano solo una piccola parte degli epici scenari che vi aspettano in LEGO Star Wars The Skywalker Saga.

In attesa dunque di rivelarvi suoi ulteriori aggiornamenti sempre via games news, vi invitiamo a curiosare qui un altro leggendario titolo LEGO, e…vi auguriamo un sereno Star Wars Day!