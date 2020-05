Vader Immortal in arrivo per PlayStation VR

Tutti e tre gli episodi di Vader Immortal: A Star Wars VR Series, che erano stati lanciati su Oculus rispettivamente nel maggio 2019, settembre 2019 e novembre 2019, arriveranno simultaneamente questa estate per PlayStation VR, come annunciato sul sito ufficiale dallo sviluppatore ILMxLAB.

Nell’Episodio I avrete bisogno della Forza per sopravvivere al viaggio. Entrerete in una galassia molto, molto lontana e vivrete la prima storia di Star Wars progettata esclusivamente per la realtà virtuale. Scendendo nella misteriosa fortezza di Darth Vader insieme a nuovi alleati incontrrerete temibili nemici, incluso lo stesso Signore dei Sith. Sarete al centro di una storia in cui otterrete la chiave della salvezza o della distruzione della galassia.

In Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode II invece continuerete il vostro viaggio nel cuore della fortezza oscura di Darth Vader. Con il temibile Signore dei Sith come guida, perfezionerete le vostre abilità con la spada laser contro nuovi terrificanti nemici e padroneggerete la Forza mentre scoprirete la verità di un antico mistero sotto la superficie infuocata di Mustafar.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode III, infine, porterà a compimento il vostro viaggio. Con un’antica spada laser al vostro fianco e la Forza come vostro alleato, otterrete un esercito e lancerete un assalto a tutto campo sulla fortezza di Darth Vader. Affrontando legioni di stormtroopers e un vendicativo ufficiale imperiale, vi troverete faccia a faccia con lo stesso signore oscuro in una battaglia epica a colpi di spada laser che determinerà il destino di Mustafar.