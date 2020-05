Huntdown: rétro co-op arcade shooter in arrivo il 12 maggio per Switch, PC, PS4 e Xbox One

Coffee Stain Publishing e la software house Easy Trigger Games hanno recentemente annunciato il lancio per il prossimo martedì 12 maggio su Nintendo Switch, PC via Epic Games Store, PlayStation 4 ed Xbox One del rétro cooperative arcade shooter Huntdown.

Con una grafica pixel art da 16-bit, un’animazione disegnata a mano ed una coinvolgente colonna sonora, Huntdown è pronto ad accogliervi in uno sfondo urbano ispirato agli anni ’80, in cui siete chiamati nientemeno che a dare la caccia a tutto ciò che di spietato ed imprevedibile si cela nei suoi meandri. Dove esiste il caos e impera ovunque la paura, come cacciatori di taglie, avrete la principale missione di distruggere l’inferno criminale e liberare la città di cui essa è succube.

