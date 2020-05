Annunciato l’EA Play Live 2020, conferenza digitale di Electronic Arts

Nell’ultimo periodo, in seguito alla cancellazione dell’E3 2020 a causa del Coronavirus, diverse aziende e compangnie stanno optando a degli eventi completamente in digitale, in modo tale da svelare progetti e non solo ai giocatori. Intanto, rimanendo sullo stesso argomento, anche Electronic Arts terrà un evento in streaming, denominato EA Play Live 2020, facendoci respirare un po’ di aria di E3, soprattutto visto l’orario italiano in cui si terrà l’evento.

Andando nello specifico, l’EA Play Live 2020 sarà trasmesso sul sito ufficiale di Electronic Arts nella giornata del 12 giugno alle ore 1:00 italiane. Sicuramente verrà svelato il nuovo capitolo di FIFA ed alcune novità legate ad Apex Legends ed Anthem, dove BioWare ha annunciato una sua revisione intitolata Anthem Next, di cui sappiamo veramente poco. Ovviamente, noi di GamesVillage seguiremo l’evento in diretta, riportandovi “live” tutte le novità che giungeranno dalla conferenza digitale.