Maneater: il nuovo trailer mostra il golfo

In questo periodo Tripwire Interactive sta pubblicando diversi video relativi a Maneater, particolare action con dinamiche da gioco di ruolo, in cui il protagonista è uno squalo. L’ultimo breve trailer rilasciato mostra la location del golfo (The Gulf), con posti da esplorare e bestie degne del capitano Achab.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che Meaneater sarà disponibile dal 22 maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Tra gli ultimi trailer pubblicati, ce n’era uno incentrato sull’evoluzione bio-elettrica.