Moonray verrà lanciato in Accesso Anticipato su Steam

Moonray, un titolo Soul-like hack and slash ambientato su pianeti surreali, verrà lanciato per PC in Accesso Anticipato tramite Steam il 2 luglio, seguito poi dalle console next-generation, come annunciato dallo sviluppatore Everything is Full of Gods. La versione in Accesso Anticipato verrà lanciata a 9,99$, con progressivi aumenti di prezzo pianificati man mano che lo sviluppo prosegue, fino al rilascio completo previsto nell’estate del 2021.

Al momento del lancio il gioco supporterà solo il testo inglese e le voci fuori campo, ma in futuro verrà aggiunto il supporto anche per spagnolo, francese, olandese e tedesco. Rodrigo Etcheto, fondatore di Everything is Full of Gods, ha dichiarato che il debutto di Moonray in Accesso Anticipato dà allo sviluppatpre la possibilità sia di iterare su sistemi esistenti sia di plasmare un universo non convenzionale. Infatti alla visione chiara di questo sci-fi action unico nel suo genere, si uniscono le nuove prospettive e i feedback acquisiti durante l’Accesso Anticipato, che daranno forma al futuro di Moonray e offriranno la migliore esperienza possibile quando si uniranno anche le community di console.

“Svegliati come un golem creato da un essere divino e distruggi il culto mortale in cerca della sua definita fine. Uccidi i pericolosi abitanti del mondo ispirato al Salvador Dalì di It-Ao, e animato da splendide ombreggiature e tecniche di altissima qualità che spingono i limiti dell’hardware del PC. Questa astratta terra desolata pulsa, sincronizzandosi con il ritmo di una colonna sonora elettronica cinematografica e creando un’atmosfera minacciosa e ipnotica.”

