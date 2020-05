Codemasters annuncerà il nuovo DiRT a breve

Arrivano buone notizie per gli appassionati della saga rally DiRT direttamente da Codemasters, in cui sono state rivelate diverse informazioni piuttosto interessanti. Ebbene, secondo quanto svelato dalla compangnia, l’azienda è in procinto di annunciare ai giocatori il prossimo capitolo della serie a breve, anche se non sappiamo esattamente quando toglieranno i veli del mistero sul nuovo capitolo.

Intanto, veniamo a conoscenza che saranno due i team che si occuperanno del prossimo capitolo di DiRT, in cui l’azienda ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Per quanto riguarda il futuro di DiRT Rally? Beh abbiamo alcune cose in mente. Abbiamo grandi progetti, guidati da un team di sviluppo appassionato, con il solo compito di portare la serie Rally a livelli ancora più alti. Non ne sentirete parlare per un po’, ma quando lo farete… oh ragazzi, sarete entusiasti di ciò che sta per arrivare.

Sviluppato da uno studio separato di Codemasters per il team DiRT Rally, siamo incredibilmente entusiasti di ciò che è dietro l’angolo. Vi invitiamo a far parte di una nuova esperienza, pur continuando a godere della nostra offerta definitiva di Rally. Un nuovo DiRT Rally sta per essere svelato.

Whilst one journey remains FLAT OUT, another journey is about to begin.

A letter to our incredible DiRT Rally 2.0 players: https://t.co/Lh49hfjnu9

Now, prepare for something… different. ⚡ pic.twitter.com/6Uavy84d9B

