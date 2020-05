Call of Duty: dataminer aprono i bunker del gioco

Solo pochi giorni fa vi abbiamo dato la notizia dell’arrivo di misteriose Schede di Accesso Rosse all’interno Call of Duty Warzone. In tanti avevano ipotizzato che potessero servire per accedere ai bunker del gioco. Questi bunker infatti dispongono di tastiere e richiedono codici di accesso per entrare, e sembra contengano il bottino più sostanzioso di tutta la mappa. Ieri alcuni dataminer sono riusciti ad entrare nei file di gioco del PC, e pare siano finalmente riusciti ad aprire alcuni bunker usando le schede di accesso, confermando le supposizioni sull’utilizzo di queste schede.

Su Twitter, oltre a condividere l’animazione dell’apertura delle porte e due sound files, hanno mostrato anche che i bunker avranno tre diversi livelli di sicurezza, superabili tramite diverse chiavi di accesso. Serve quindi scoprire la giusta combinazioni di chiavi per poter entrare, perciò quando ne trovate una non fatevela scappare! Immaginiamo che verranno aggiunte sempre più sorprese in Call of Duty Warzone nel prossimo futuro, e che oltre alle ai bunker ci siano altri misteri da risolvere all’interno dello sparatutto che ha conquistato decine di milioni di giocatori in tutto il mondo.