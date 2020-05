The Last of Us Part II è entrato ufficialmente in Fase Gold

The Last of Us Part II non rischia più alcun rinvio, perché il titolo di Naughty Dog è entrato ufficialmente in Fase Gold. Ciò vuol dire che lo sviluppo del gioco è stato completato, come annunciato dal direttore creativo e vice-presidente dello studio, Neil Druckmann in persona, tramite un video-messaggio condiviso tramite Twitter.

Oltre a ringraziare il team di sviluppo per il lavoro svolto e gli utenti per la pazienza avuta, il buon Neil ha anche parlato del periodo dei tanti rinvii subiti dal gioco. Druckmann ha poi continuato affermando che il sequel di The Last of Us è il progetto più grande mai realizzato da Naughty Dog, elogiandone ogni aspetto, ovvero stroia, gameplay e colonna sonora. L’appuntamento è fissato per il 19 giugno 2020, quando il titolo giungerà finalmente su PlayStation 4). Intanto, Sony ha mostrato lo steelbook ufficiale disponibile su Amazon.