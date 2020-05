Taika Waititi dirigerà e scriverà un nuovo film di Star Wars

Taika Waititi è un filmaker che oramai ha la strada spianata grazie alla fortuna che hanno avuto i suoi più recenti progetti, Jojo Rabbit e Thor Ragnarok. Lavorare con la Disney è sicuramente un ottimo partito e l’autore neozelandese sta continuando la sua collaborazione con la company americana, visto che Thor: Love and Thunder (il quarto capitolo) è in fase di pre-produzione. Tempo fa vi avevamo riportato un rumor che vedeva il regista e sceneggiatore essere coinvolto in un nuovo lungometraggio di Guerre Stellari. Una notizia che non risultava così strana anche considerando il coinvolgimento di Waititi alla regia dell’ultimo episodio della prima stagione di The Mandalorian.

Taika Waititi e la galassia lontana lontana

Dopo mesi da quella voce, finalmente, grazie a The Hollywood Reporter, è arrivata la significativa conferma, durante lo Star Wars Day: Taika Waititi dirigerà e co-scriverà (insieme a Krysty Wilson-Cairns, che ha scritto 1917 con Mendes) un nuovo episodio della celebre saga fantascientifica. Allo stato attuale non abbiamo tra le mani altre informazioni, né una data di rilascio e neppure un’idea generale del progetto. Sicuramente nei prossimi mesi sapremo qualcosa di più in merito e vi invitiamo a seguire il sito per avere altri aggiornamenti sulla questione.