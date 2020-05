Sam Raimi al lavoro con gli sceneggiatori di A Quiet Place per un nuovo progetto

Sam Raimi è uno dei più noti cineasti di Hollywood: noto principalmente per la sua personalissima trilogia di Spider-Man e per aver diretto molte pellicole horror, dopo sette anni dalla regia della sua ultima pellicola, tornerà sul grande schermo con un cinecomic: ci riferiamo ovviamente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, come vi abbiamo riportato qualche tempo fa.

Sam Raimi e il prodotto inedito

Sembra però che Raimi sia pronto ad un altro prodotto: il sito Variety, infatti, ha riportato una collaborazione tra il filmaker (che produrrà con la sua casa) e gli sceneggiatori di A Quiet Place, Scott Beck e Bryan Woods, per portare al cinema un film fantascientifico con Sony Pictures. I tre avevano già lavorato insieme in una serie per Quibi, 50 States of Fright, e sarà interessante vederli nuovamente in gioco.