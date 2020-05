The Mandalorian: Peyton Reed e Robert Rodriguez dirigeranno ufficialmente degli episodi

The Mandalorian è la serie di punta di Star Wars presente su Disney Plus che è riuscita a entrare nell’Olimpo dei prodotti più apprezzati del 2019. L’opera, ideata da Jon Favreau, vede come protagonista un cacciatore di taglie Mandaloriano che è impegnato in una delicata missione di salvataggio… Mentre sappiamo con certezza che in autunno arriverà la seconda stagione (qui trovate i titoli di tutte le puntate), è trapelato un nuovo dettaglio sul ritorno dello show.

Da pochissime ore, sui propri canali social, due noti registi hanno confermato che dirigeranno alcuni tra i nuovi episodi dell’opera: si tratta di Peyton Reed (Ragazze nel pallone, Ant-Man) e Robert Rodriguez (Dal tramonto all’alba, Alita – Angelo della battaglia). Oltre a loro, sono stati confermati al timone della realizzazione nuovamente anche Rick Famuyiwa, Dave Filoni, Jon Favreau e l’inedito Carl Weathers (interprete di Greef Karga).

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW

— Robert Rodriguez (@Rodriguez) May 5, 2020