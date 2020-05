Tyler Rake: sequel in arrivo con nuovamente Joe Russo alla sceneggiatura

Tyler Rake (qui trovate la recensione del film) è il lungometraggio diretto da Sam Hargrave e scritto e prodotto da Joe Russo che ha recentemente ottenuto un successo stratosferico su Netflix. La storia vede come protagonista un mercenario (interpretato da Chris Hemsworth), che viene incaricato di proteggere il figlio di un signore della droga internazionale.

Tyler Rake: un nuovo capitolo all’orizzonte

Come successo in molti casi, questo apprezzamento da parte del pubblico ha portato allo sviluppo di un seguito. La testata Deadline ha infatti confermato che un secondo capitolo di Tyler Rake arriverà, visto che Netflix ha appena stretto un accordo con Joe Russo, che produrrà e scriverà anche il secondo. Non è chiaro se torneranno anche il regista e l’attore principale, ma lo sceneggiatore ha dichiarato di essere piuttosto fiducioso sulla loro partecipazione.