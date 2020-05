Star Wars Jedi Fallen Order ha ricevuto un DLC gratuito a sorpresa

Ieri si è celebrato il 4 maggio o, come la maggior parte delle persone lo conosce, lo Star Wars Day. Assieme ad una campagna speciale di sconti su Steam e al glorioso ritorno delle spade laser in Fortnite, anche Respawn Entertainment, sviluppatore di Star Wars Jedi Fallen Order, si è unito ai festeggiamenti con un bel regalo per la sua community: un DLC gratuito per l’opera, già disponibile al download.

In primis, l’aggiornamento introduce dei nuovi cosmetici e sistema alcuni dei bug più persistenti nel gioco. Più importante, però, è la nuova modalità Meditation Training, a cui si può avere accesso da qualunque punto di meditazione di Star Wars Jedi Fallen Order (attenzione: bisogna essere in New Game Plus per sbloccare questa funzione). Questa novità introduce le Sfide di Combattimento, in cui bisogna affrontare orde di nemici basate sulla località in cui ci si trova, e la Griglia di Battaglia, in cui i giocatori possono creare degli scontri unici scegliendo arena, nemici e livello di difficoltà di questi (e salvare i dati per il futuro riutilizzo). Infine, è stata abilitata l’opzione di iniziare un New Game Plus, ovvero ricominciare la storia mantenendo però tutti i collezionabili e i cosmetici già raccolti.