Bloodstained: Zangetsu e la Randomiser Mode in arrivo presto

Il team dietro al titolo metroidvania Bloodstained: Ritual of the Night ha aggiornato la pagina Kickstarter del gioco con alcune succose novità. Presto, infatti, arriverà un nuovo aggiornamento gratuito che introdurrà due nuovi elementi all’interno del titolo: Zangetsu, un nuovo personaggio giocabile, e la Randomiser Mode, una nuova modalità di gioco. Entrambi saranno aggiunti alla versione per Nintendo Switch entro la fine di maggio, oppure l’inizio di giugno.

Zangetsu verrà sbloccato dopo aver ottenuto il “Finale Buono” di Bloodstained. Al posto di utilizzare il potere degli shards come Miriam, questo personaggio sfrutta il potere della sua spada per combattere ed è in grado di attivare abilità speciali attraverso il consumo di MP. Giocando come Zangetsu, il gameplay sarà molto più rapido e aggressivo, mentre quest, cutscene, equipaggiamento, crafting e altri elementi saranno del tutto disabilitati.

La Randomiser Mode, invece, consente ai giocatori di modificare alcuni parametri per rendere unica l’esperienza. Ad esempio, sarà possibile cambiare la posizione nella mappa di missioni, oggetti, punti di salvataggio, teletrasporti, negozi e anche premi per l’uccisione dei nemici. Trovate tutti i dettagli sulla pagina Kickstarter di Bloodstained: Ritual of the Night.