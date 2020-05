SteamDolls Order of Chaos: annunciato per il 2021 per Switch, PC, PS4 e Xbox One

Sviluppato da una collaborazione franco-belga, Top Hat Studios ha annunciato la pubblicazione per l’anno a venire di un titolo steampunk ispirato al genere Metroidvania (termine che ricordiamo composto dall’unione dei nomi della serie Metroid e Castlevania), che sarà reso disponibile per Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 e Xbox One: SteamDolls Order of Chaos, la cui demo per PC che potrete trovare sempre su Steam è stata lanciata a novembre scorso.

Oltre al già annunciato Castlevania, per la creazione di SteamDolls Order of Chaos, la software house si è lasciata guidare dall’ispirazione giunta lei da altri indimenticabili titoli come Bloodborne, Dead Cells e Hollow Knight. Seppur manchino diversi mesi al suo definitivo esordio, siate sin da ora pronti ad assumere il ruolo di un anarchico ladro noto come “Il sussurro” (doppiato da David B. Hayter), nonché a vivere una realtà distopica che tra labirinti da cui sopravvivere, segreti da rivelare, apparizioni a dir poco eteree ed una strega che cercherà di rendervi suo succube per mezzo di ipnotismi, potrebbe condurvi a ragione verso la piena follia. Un titolo dunque che, oltre a coinvolgervi con scene disegnate a mano per le parti narrative, The Shady Gentlemen prevede di lanciare presto anche per mezzo dell’avvio di una Kickstarter campaign a cui potete risalire qui.

E in attesa di aggiornarvi sui suoi futuri sviluppi sempre via games news, vi invitiamo a dare un’occhiata qui ad un altro titolo ispirato al genere Metroidvania, che sarà lanciato questa estate per Nintendo Switch e PC.