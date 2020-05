The Walking Dead Saint and Sinner in arrivo per PS4

All’inizio dell’anno abbiamo dato il nostro primo sguardo al più recente adattamento del gioco della popolare serie di zombie, The Walking Dead: Saints and Sinners. Il gioco ci ha portato all’interno di una nuova avventura, poiché le versioni di Telltale si erano concluse lo scorso anno ed erano state accolte con molto entusiasmo. Il gioco era stato lanciato all’inizio solo su PC, poi su PlayStation VR (qui potete trovare la nostra recensione) ma ora sembra che sarà disponibile anche per PS4.

Il gioco risulta infatti acquistabile tramite il PlayStation Store australiano, e presumibilmente sarà presto disponibile anche in altre regioni. Le versioni acquistabili sono due, la Standard Edition e la Tourist Edition. Questa seconda edizione contiene oltre al gioco anche tre set di armi uniche e alcune bambole voodoo collezionabili. Al momento non è stato fatto alcun annuncio ufficiale, ma vi terremo senz’altro aggiornati per ulteriori notizie. Potete dunque giocare a Saints and Sinners sia su PC che PlayStation VR, e speriamo presto anche con la vostra PlayStation 4.