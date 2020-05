Breakpoint: “twin-stick slasher” game, prossimamente su Switch e PC

The Quantum Astrophysicists Guild e la software house Studio Asethesia hanno poco fa annunciato il lancio entro la fine di quest’anno per Nintendo Switch e PC via Steam del “twin-stick slasher” Breakpoint. Come successivamente dichiarato in un comunicato stampa da Studio Asethesia:

Volevamo davvero catturare la purezza dei giochi arcade rétro, ma mescolati con alcune sensibilità moderne. Le armi da mischia ti costringono a intrecciare i nemici e ad avvicinarti al personale, mentre il sistema di esplosione delle armi ti consente di trasformare una situazione tesa in un enorme ritorno, portando a momenti davvero esaltanti.

Ispirato ai titoli arcade dei primi anni di questo millennio come la serie di Geometry Wars, si differenzia da questa per il fatto che Breakpoint vi coinvolgerà con combattimenti corpo a corpo, a cui potrete prender parte con un’ascia a doppia faccia, un martello, un’inaspettata katana od un altro vasto set (che non vi anticipiamo) che verrà in vostro ausilio per tenere testa alle ripetute ondate di avversari che sarete chiamati a sconfiggere. Più ne annienterete, più XP acquisirete e più aggiornamenti potrete implementare al vostro armamentario.

In attesa dunque di annunciarvi via games news il suo prossimo esordio, vi invitiamo a curiosare qui un altro titolo che verrà lanciato il 2 luglio in Early Access su Steam.