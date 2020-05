THQ Nordic e Koch Media annunciano il trasferimento di alcune proprietà intellettuali

L’editore THQ Nordic e la società multimediale Koch Media, entrambi di proprietà di Embracer Group, hanno annunciato oggi il trasferimento di alcuni diritti di pubblicazione inerenti diverse rispettive proprietà intellettuali, dei quali vi informiamo qui di seguito.

I diritti di pubblicazione trasferiti da Koch Media a THQ Nordic si riferiscono a:

• Risen → Considerato come il successore della serie Gothic ed il predecessore di ELEX, Risen è stato sviluppato dalla software house tedesca Piranha Bytes come un action RPG da giocare in terza persona.

• Rush for Berlin → Gioco di tattica in tempo reale ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in cui il giocatore deve combattere per la corsa alla presa di Berlino alla guida degli eserciti britannico, francese, sovietico e statunitense.

• Sacred → Serie RPG che ricorda l’oscuro Diablo per la presenza di alcune sue caratteristiche di gioco: livello, bottino, perfezionamento del proprio personaggio.

• Second Sight → Gioco stealth di azione ed avventura fantascientifica, caratterizzato dalla presenza di un protagonista con memoria del suo passato ed incredibili abilità psichiche.

• Singles Flirt Up Your Life → Videogioco di simulazione di vita quotidiana annunciato nel corso dei primi anni 2000.