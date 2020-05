Mortal Kombat 11: annunciata la nuova espansione, reveal a breve

Inaspettatamente, Warner Bros. Interactive insieme a NetherRealm Studios hanno recentemente svelato ai giocatori in arrivo importanti contenuti all’interno del picchiaduro Mortal Kombat 11, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Entrambe le compagnie hanno appena fatto sapere che l’opera riceverà una corposa espansione, di cui non abbiamo tante informazioni al riguardo.

Per cominciare, tramite una clip video, gli sviluppatori hanno rivelato la data del reveal: mercoledì 6 maggio alle ore 15:00 italiane. Inoltre, come è facilmente intuibile dal filmato, questo contenuto dovrebbe riguardare prettamente la storyline principale data la scritta “The Epic Saga Continues“. Insomma, al momento sono molte le domande che ci stiamo ponendo in questo momento, ma sicuramente ne sapremo sull’espansione dedicata a Mortal Kombat 11 a partire da domani. Intanto, per cogliere l’occasione, vi rimandiamo alla nostra recensione della produzione picchiaduro.