Xbox Series X: in arrivo notizie mensili fino al lancio

La Microsoft ha delineato in un comunicato sul sito ufficiale i suoi piani per annunciare le nuove informazioni riguardo a Xbox Series X nel 2020. Questi piani includono l’iniziativa “Xbox 20/20” che consiste nel fornire aggiornamenti sul mondo di Xbox ogni mese nel 2020, a partire da Inside Xbox, recentemente annunciato per il 7 maggio, che mostrerà un primo sguardo al gameplay, ai trailer e alle anticipazioni di titoli next-generation di un’ampia gamma di partner editoriali e sviluppatori indipendenti in tutto il mondo. A luglio, alcuni sviluppatori di Xbox Games Studios condivideranno un primo sguardo al nuovo gameplay, approfondimenti forniti dai team di sviluppo e nuovi annunci di gioco.

“A partire dall’episodio del 7 maggio di Inside Xbox, mostreremo cosa succederà dopo nel mondo di Xbox, ogni mese, motivo per cui la chiamiamo “Xbox 20/20″. Questi piccoli eventi mensili si svolgeranno per il resto dell’anno e saranno un modo per noi di impegnarci, connetterci e festeggiare con voi ciò che abbiamo in serbo per la prossima generazione di giochi, inclusi i nuovi progetti per Xbox Series X, Xbox Game Studios , Xbox Game Pass e Project xCloud. Ogni mese porterà qualcosa di diverso. Andate su Xbox Wire per maggiori dettagli.”

Come già accennato, durante l’aggiornamento di Xbox 20/20 di maggio verrà data una prima occhiata al gameplay di titoli next-gen tra cui Assassin’s Creed Valhalla, recentemente annunciato dalla Ubisoft e ci sarà la possibilità di ascoltare i creatori del gioco per capire come stanno procedendo per la fruizione su Xbox Series X.

A luglio, invece, gli eventi di Xbox 20/20 si concentreranno sugli incredibili giochi di Xbox Game Studios. Alcuni dei team dello studio condivideranno con voi un’anteprima sul nuovo gameplay, una panoramica dei team di sviluppo ottimizzati per Xbox Series X e gli annunci di nuovi giochi. Non vediamo l’ora di scoprire cosa hanno in serbo per noi i team di Xbox Game Studios, vi terremo aggiornati!