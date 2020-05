Rogue of Heroes Ruins of Tasos: arriverà anche su Switch

A inizio dello scorso ottobre vi avevamo parlato della partnership tra lo sviluppatore Heliocentric Sudios e il publisher team17 per l’action rpg Rogue of Heroes Ruins of Tasos. In quella news vi facevamo sapere che il gioco sarebbe uscito su Steam nel 2020. Ebbene, poco fa il publisher britannico ha annunciato l’arrivo del titolo anche su Nintendo Switch, che verrà rilasciato insieme alla versione PC durante quest’estate.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer d’annuncio, che potete vedere qui sotto, e che mostra il gameplay di questo action gdr da 1 a 4 giocatori.

Questa la descrizione di Rogue of Heroes Ruins of Tasos sulla pagina Steam:

“Rogue Heroes è un gioco di ruolo d’azione a 4 giocatori con elementi roguelike, che combina dungeon procedurali a un vasto mondo pieno di segreti. Affronta i vari dungeon, costruisci il tuo villaggio o semplicemente vai a pesca, coltiva i campi e fatti una nuotata nei dintorni di Tasos.

Rogue Heroes offre classici combattimenti con la spada e una vasta gamma di strumenti, incantesimi e armi. Affronta oltre 5 dungeon, ciascuno con il proprio stile, la propria configurazione e pericoli unici.

I dungeon sono generati in modo procedurale per connettere spazi creati a mano, e mescolano la configurazione in modo che i percorsi siano sempre diversi. Chiavi, rompicapo e trappole si mescolano, e il modo in cui il gioco si svolge cambia anche all’interno degli stessi spazi. Combinando la casualità con la disposizione manuale, si ottiene una rigiocabilità priva del calo di interesse tipico di un design poco interessante che potrebbe derivare da una generazione interamente casuale.

Gioca da solo o in coop con un massimo di 4 giocatori per l’intera campagna. Costruisci il tuo villaggio nella vivace comunità, affronta i dungeon che mettono in pericolo le aree esterne e ottieni gli strumenti per ampliare il tuo mondo. Potenzia al massimo il tuo eroe e conducilo in dungeon senza fine per scoprire come se la cava contro l’attacco continuo dei nemici, trappole e rompicapi.

Pesca, combatti, coltiva, costruisci, esplora… ci sono tante cose da fare in Rogue Heroes, tutte con una propria progressione che alimenta altre attività e occupazioni.”