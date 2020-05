The Last of Us Part II: in arrivo un nuovo trailer da domani

Sicuramente uno dei titoli più attesi dell’anno su PlayStation 4, The Last of Us Part II ritorna a far parlare di sé. Dopo essere finalmente entrato in fase Gold con un video pubblicato da Neil Druckmann stesso, arrivano delle notizie piuttosto entusiasmanti nella giornata di domani, che vede l’opera targata Naughty Dog la protagonista assoluta.

Ebbene, secondo quanto svelato dall’azienda su Twitter tramite teaser, a partire da domani, mercoledì 6 maggio 2020, alle ore 16:00 italiane la compagnia pubblicherà ufficialmente un nuovo trailer dedicato esclusivamente a The Last of Us Part II. Infine, vi ricordiamo che l’opera targata Naughty Dog arriverà sugli scaffali dei negozi dal 19 giugno 2020 in esclusiva su PlayStation 4.