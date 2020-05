The Dark Pictures Little Hope: il primo dev diary parla di ispirazioni e caccia alle streghe

Il mese scorso vi avevamo fatto sapere che The Dark Pictures Little Hope, seconda storia di The Dark Pictures Anthology sarà disponibile da questa estate. Oggi Bandai Namco ha pubblicato il primo dev diary, in cui a parlare è Pete Samuels, CEO di Supermassive Games, che racconta le ispirazioni avute per la creazione di questo secondo capitolo, come il processo alle streghe di Andover e Salem, e quindi il dramma di Arthur Miller “Il Crogiuolo” che tratta proprio il tema della caccia alle streghe.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il titolo horror che vede protagonisti un piccolo nucleo di studenti in gita nel Massachusetts arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One quest’estate.