Foregone: in arrivo il 5 ottobre anche su Switch, PS4 e Xbox One

Lanciato nello scorso 27 febbraio su PC in Early Access via Epic Games Store, la software house canadese Big Blue Bubble annuncia la previsione di far approdare il 2D action platformer Foregone per il 5 ottobre anche su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Come successivamente dichiarato in un comunicato stampa da Damir Slogar (fondatore e CEO di Big Blue Bubble):

Non potremmo essere più felici della risposta che Foregone ha ricevuto dalla sua versione Early Access. Abbiamo ascoltato attentamente il feedback dei giocatori e abbiamo lavorato diligentemente per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco di Foregone e offrire un prodotto più raffinato per i giocatori che potranno divertirsi sulla loro console preferita disponibile a ottobre.

Come super-soldato, siete chiamati in Foregone ad investigare sulle inspiegabili origini di una malvagia forza corruttiva nota come “Harrow” che, oltre a porre sotto assedio la città di Calagan per mezzo di servi riportati in vita dalla morte, accompagnerà in voi spiacevoli ricordi che eravate certi in un primo momento di aver dimenticato. Ma se vorrete fermare ciò che sta accadendo nei vostri pensieri, dovrete prima sfidare l’oscura realtà il cui unico obiettivo è quello di condurre il tutto all’annientamento totale.

