Rainbow Six Siege: disponibile The Grand Larceny

Da oggi e fino al 19 maggio è disponibile all’interno di Rainbow Six Siege l’evento The Grand Larceny, che introduce la modalità “Merce rubata”:

“La modalità Merce rubata è diversa da quelle standard. Non ci sono ostaggi, né aree da presidiare o bombe da disinnescare. Non c’è nemmeno una fase preparatoria e i droni degli assalitori sono stati rimossi del tutto. Ci sono però delle casseforti sparse un po’ ovunque in una versione speciale della vecchia mappa Hereford.

I difensori devono proteggerle a ogni costo, ma possono vincere i round anche eliminando tutti gli avversari.

Gli assalitori, invece, devono aprire un certo numero di casseforti o eliminare tutti i difensori.

Tutti i giocatori conoscono la posizione delle casseforti e, una volta distrutti, molti pavimenti non rivelano alcuna trave di metallo.”

Per l’occasione Ubisoft ha pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Oltretutto, alcuni rumor danno Rainbow Six Siege tra i titoli del PlayStation Now di maggio.

L’evento The Grand Larceny include una collezione di 31 oggetti esclusivi, tra cui personalizzazioni per Amaru, Fuze, Gridlock, Hibana, Maverick, Echo, Maestro, Kaid, Wamai e Warden. Questi stili rétro sono gli stessi che si trovano nel gioco scegliendo questi operatori per partecipare all’evento.

Il pacchetto The Grand Larceny si ottiene completando le speciali sfide dell’evento, oppure acquistandolo al prezzo di 300 crediti R6 o 12500 Fama nella sezione Pacchetti della Pagina iniziale.

Il pack Ricchezze ruggenti, che contiene la skin armi esclusiva Art déco e il ciondolo Six déco, potrà essere anche acquistato con la tua valuta preferita durante questo periodo.

Sul sito ufficiale del gioco potete vedere tutte le informazioni.