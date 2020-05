Crucible: un nuovo free-to-play in arrivo su PC

Crucible, un nuovo sparatutto free-to-play a squadre, verrà pubblicato tramite Steam il 20 maggio, come annunciano la publisher Amazon Games e lo sviluppatore Relentless Studios. Crucible mette insieme squadre di cacciatori contro un pianeta pericoloso e giocatori nemici alla ricerca di Essence, una risorsa che amplifica i poteri dei cacciatori. I giocatori iniziano ogni partita selezionando da una line-up di 10 cacciatori, ognuno con le proprie armi e abilità uniche. Nel gioco è presente un cacciatore per ogni stile, incluso Earl, un camionista interstellare che ha costruito una specie di carro armato e un’arma abbinata, Bugg, un botanico robot la cui preoccupazione principale è proteggere le sue piante, e Summer, un campione di lotta ed ex saldatore i cui lanciafiamme infuocano le battaglie. Man mano che i giocatori raccolgono Essence, i loro cacciatori aumentano di livello, amplificando il loro potere e migliorando le loro abilità. Il combattimento frenetico di Crucible richiede ai giocatori di rivalutare e regolare costantemente le proprie strategie, adattandosi alle mosse dei loro avversari e al pianeta in continua evoluzione stesso.

“Crucible è uno sparatutto d’azione a squadre che si basa sulle tue scelte. Ogni partita in Crucible rappresenta una lotta per la sopravvivenza e il comando. Oltre a ritrovarti faccia a faccia contro i tuoi avversari, dovrai adattarti e superare tutte le sfide che il pianeta ti riserverà. Con l’aiuto dei tuoi compagni di squadra, dovrai sconfiggere creature aliene, catturare obiettivi e dare la caccia ai tuoi avversari per conquistare la vittoria. Chi ottiene 100 punti vince!”

