PlayStation Now: ufficiali i titoli di maggio

Stamattina vi avevamo parlato di un leak apparso sul forum di Resetera che svelava i giochi in arrivo sul PlayStation Now a maggio. Ebbene, ora Sony ha ufficializzato i titoli e… nessuna sorpresa, in quanto effettivamente i giochi che andranno ad arricchire il catalogo del servizio PlayStation 4 sono proprio quei tre: Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 e Get Even.

Sony ha dato l’annuncio attraverso il PlayStation blog e i canali social. Sotto infatti potete vedere il tweet in cui vengono mostrati il titolo Ubisoft, quello Bethesda/Tango Dreamworks e quello di The Farm 51.