Cyberpunk 2077: novità in arrivo per il titolo a giugno

Sappiamo benissimo di come Cyberpunk 2077 sia atteso da tantissimi giocatori in tutto il mondo. Dopo lo spiacevole rinvio della produzione, prevista originariamente nel mese di aprile, CD Projekt RED ha recentemente annunciato diverse novità in arrivo a partire da giugno, dove la compagnia terrà un evento in cui verranno svelate alcune informazioni dedicate al progetto della casa polacca.

Ebbene, dal nome Night City Wire, quest’ultimo dovrebbe rivelare alcune delle notizie più interessanti inerenti a Cyberpunk 2077 nella giornata dell’11 giugno. Inoltre, stando alle parole espresse dal Global Community Lead, Marcin Momot, i giocatori potranno ammirare dei filmati inediti, in cui sarà possibile vedere nuovamente la produzione in azione. Vi ricordiamo che il videogioco arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dal 17 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre ancora non sappiamo quando sarà disponibile su Google Stadia, forse lo scopriremo durante l’evento in questione.