Monolith Soft ha rilasciato un nuovo trailer di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, incentrato sul cast variegato con cui i giocatori potranno interagire. Insieme al protagonista Shulk, possiamo vedere in azione i suoi migliori amici Reyn e Fiora. Ci sono molte altre figure intriganti tra cui l’eroico Dunban, il cecchino/ medico Sharla, Riki l’Heropon e la principessa maga Melia. Il trailer fornisce anche un esempio delle voci della versione inglese. Resta da vedere se l’audio giapponese sarà disponibile fin dall’inizio per i giocatori occidentali o se sarà aggiunto con una patch dopo il lancio come per Xenoblade Chronicles 2.

Ancora più intrigante, tuttavia, è l’anteprima dell’epilogo “Future Connected” alla fine del video. Vediamo Melia, il fulcro di questa nuova storia, mentre pianifica di recarsi ad Alcamoth con Shulk e gli amici. Alcamoth è presente anche nel gioco base e funge da capitale di Bionis. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition uscirà il 29 maggio per Nintendo Switch. Potete trovare qui altri trailer del gioco.