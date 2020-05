Inside Xbox: ecco quanto durerà l’evento del 7 maggio

L’Inside Xbox di domani 7 maggio (orario di partenza 17:00 italiane), dove verranno mostrati i primi gameplay dei titoli next-gen in arrivo su Xbox Series X, durerà meno di un’ora. A riferire ciò è stato Aaron Greenberg, ossia il direttore del marketing della società di Redmond, condividendo un tweet ricco di informazioni.

Greenberd ha affermato che domani vedremo la prima parte degli annuncio provenienti dai partner di Microsoft (le terze parti), mentre altri (grandi) sviluppatori hanno delle consegne previste nel corso dell’estate. Inoltre, l’Inside Xbox di giugno 2020 verrà tenuto in maniera differente, mentre l’evento di luglio 2020 sarà incentrato su tutto ciò che hanno da offrire gli Xbox Game Studio:

Dunque, aspettiamoci domani un evento della durata compresa tra i 45 e i 55 minuti, ricordandovi che seguiremo il tutto in diretta e offrendovi aggiornamenti in tempo reale.

Common Qs: Thursday show will be under an hour. June news will be done differently than Inside Xbox show. July is the big Xbox Games Studios show, we will go around the world to see first looks & even new game announcements from those creative teams. Will answer more in replies. https://t.co/qMgwS0IRx7

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 5, 2020