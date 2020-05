Halo 2 Anniversary: debutterà il 12 maggio per PC

Microsoft e la software house statunitense 343 Industries, hanno poche ore fa annunciato via Twitter l’intenzione di lanciare per il 12 maggio per PC via Microsoft Store e Steam Halo 2 Anniversary come parte di Halo The Master Chief Collection.

Halo 2 Anniversary, edizione rimasterizzata dell’originale Halo 2 (rilasciato nel lontano 2004 per PC e Xbox), è dunque prossimo ad approdare in versione ottimizzata per PC con 4K ultra high-definition e più di 60 frame al secondo. Siate quindi pronti a vivere (o a rivivere) nel ruolo del Master Chief Spartan-117 questo secondo capitolo della saga di Halo e a farvi strada attraverso le 15 missioni che vi aspettano, nonché a giocare per la prima volta nei panni del Covenant Elite, altrimenti noto come “Arbiter”, e a conoscere lo Human-Covenant Conflict sotto un altro punto di vista che vi lascerà quasi senz’ombra di dubbio esterrefatti. E per chi desiderasse vivere quest’avventura anche in modalità multiplayer, vi aspetta di scoprire le sette mappe rimasterizzate di Halo 2 Anniversary e le 25 mappe dell’originale Halo 2, sviluppate con un sistema di progressione completamente aggiornato.

Se non doveste ancora conoscere i recenti aggiornamenti su Halo The Master Chief Collection, vi invitiamo allora a scoprirli qui.