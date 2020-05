Disney Plus: la serie The Right Stuff arriverà in autunno

Disney Plus, il servizio on demand della nota multinazionale americana (arrivato in Italia e parte dell’Europa il 24 marzo) trova al suo interno non solo serie televisive e lungometraggi ma anche documentari e realizzazioni originali di National Geographic, come i prodotti usciti in occasione del mese della Terra.

Disney Plus: l’inedito prodotto

Qualche ora fa, tramite un comunicato, Disney ha diffuso la notizia che The Right Stuff, il nuovo show, adattamento del bestseller di Tom Wolfe incentrato sulla corsa allo spazio degli Stati Uniti, vedrà la luce in autunno del 2020. L’opera, prodotta da Appian Way di Leonardo DiCaprio e da Warner Horizon Scripted Television, vede al centro le vicende degli ambiziosi astronauti e le loro famiglie. Rimanete sintonizzati sul nostro sito per altri aggiornamenti in merito.