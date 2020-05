Space Force: ecco il teaser trailer della comedy

Space Force è l’inedita serie televisiva comedy creata da Greg Daniels e Steve Carell, che hanno lavorato insieme nella celebre The Office. La realizzazione, la quale farà il suo debutto su Netflix il 29 maggio, racconta la storia della formazione di una nuova branca delle forze armate americane: la Space Force. Al comando dell’organizzazione vi è il generale e pilota pluridecorato, Mark R. Naird (Carrell stesso), inizialmente scettico che si trasferisce in un base del Colorado insieme a scienziati e astronauti, per organizzare al meglio il dominio dello spazio. Il tutto, ovviamente, è permeato da ironia e comicità che stempera la serietà della missione.

Space Force: pubblicato il filmato

Qualche ora fa, come comunicato da Netflix stessa, è stato caricato su YouTube il primo teaser ufficiale del prodotto, che potete trovare qui sotto. Oltre all’incipit della storia, il filmato ci presenta i personaggi principali tra i quali il protagonista, il Dr. Adrian Mallory (che ha il volto del noto John Malkovich), il Dr. Chan Kaifang (interpretato da Jimmy O. Yang), Kick Grabaston (incarnato da Noah Emmerich) e molti altri ancora. In attesa dell’arrivo dello show sulla piattaforma streaming, vi lasciamo al video in questione, in calce al nostro articolo.