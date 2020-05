Disney Plus: Fury Files sarà disponibile dal 15 maggio

Disney Plus è la piattaforma streaming della Walt Disney Company che dal 24 marzo è disponibile anche nel nostro paese e in altri Stati europei. Il device è in via di espansione e piano piano la libreria di titoli si sta espandendo sempre di più. L’altro giorno vi abbiamo riportato le principali uscite italiane del mese di Maggio, mentre oggi abbiamo una curiosa novità.

Disney Plus: il prodotto animato

Difatti, tramite il Disney Plus americano, siamo venuti a conoscenza che dal 15 maggio sarà caricata sulla piattaforma una serie chiamata “Fury Files” dove Nick Fury parla per pochi minuti di villain e supereroi del mondo Marvel. L’opera, che è totalmente animata, è andata in onda originariamente su Disney XD nel 2012 e qualche episodio è disponibile per la visione anche se YouTube. Non è ancora chiaro se il prodotto uscirà solamente negli USA o anche in Europa e non appena avremo informazioni in merito vi aggiorneremo.