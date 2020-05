Pirati dei Caraibi: il reboot potrebbe avere una protagonista femminile?

Pirati dei Caraibi è uno dei brand più noti del mondo Disney, che, dopo l’arrivo del quinto capitolo, La vendetta di Salazar (Dead Men Tell No Tales), nel 2017, ha arrestato momentaneamente la produzione di altri lungometraggi. Da mesi rimbalzano voci su come possa continuare il franchise e di recente uno degli attori della prima trilogia ha confermato che un nuovo titolo dovrebbe essere all’orizzonte.

Pirati dei Caraibi: nuove informazioni

Sembra oramai appurato che il film in questione sarà un reboot e qualche ora fa un nuovo rumor si è aggiunto ai dettagli già trapelati: il sito The DisInsider ha infatti riportato un’informazione dell’insider Daniel Richtman. Secondo l’utente, Disney sta cercando un volto femminile che possa far ripartire la saga e tra le attrici candidate più probabili figura Karen Gillan. Vi invitiamo a prendere tutto questo con le pinze, visto che non c’è niente di ufficiale e non appena sapremo con certezza qualcosa, ve la riporteremo.