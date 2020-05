“EA HD title”: in arrivo il remaster di Mass Effect?

Rispetto ad altre software house, il passato ci ha confermato che la statunitense EA desiderava inizialmente essere annoverata tra quelle avverse al rilascio di remaster di videogiochi lanciati in origine anni prima. Anche se solo successivamente decise d’iniziare a cambiare rotta, è ormai da tempo che milioni di fan chiedono da tutto il globo la possibilità di vivere (o rivivere) l’indimenticabile trilogia di Mass Effect rimasterizzata.

Ebbene, se l’anno passato l’EA dichiarò che avrebbe pubblicato nel corso dell’anno finanziario 2021 (che ha termine il 31 marzo 2021) i remaster più richiesti dai fan, nel recente briefing trimestrale a cui potete risalire qui, oltre alla previsione di lanciare quest’anno più titoli per Nintendo Switch, è stato anche confermato che nel prossimo futuro verrà lanciato senza preavviso un nuovo remaster a cui è stato dato per il momento il nome di “EA HD title”. Seppur non sia stata menzionata alcuna piattaforma sulla quale verrà rilasciato, è pero possibile che possa riguardare una versione cross-gen. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti di cui vi avviseremo sempre via games news, perché insieme al futuro esordio di una possibile compilation rimasterizzata e dedicata alla trilogia di Mass Effect, milioni di persone ne stanno chiedendo una anche per Dead Space.

E rimanendo in tema EA, vi invitiamo a curiosare qui gli ulteriori titoli, il cui arrivo è previsto sempre entro la fine dell’anno fiscale 2021.