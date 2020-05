GORN: in arrivo il 19 maggio anche per PlayStation VR

Debuttato la prima volta per PC via Oculus e Steam nel lontano luglio 2019, Devolver Digital e la software house sudafricana Free Lives, hanno non molte ore fa annunciato il lancio anche per PlayStation VR per martedì 19 maggio del virtual reality gladiator simulator GORN.

Realizzato dal team che ha creato Broforce (per PC e PS4 nel 2014) e Genital Jousting (per PC nel 2016), accompagnato da un motore di combattimento unico, GORN vi si rivelerà come un simulatore di arte gladiatoria in realtà virtuale in cui potrete dare libero sfogo alle vostre abilità con cui vi presenterete in campo. Con l’ausilio di un vasto set di armi (archi, mazze, spade, e persino nunchaku), siete chiamati a tenere testa ad un’infinità di avversari il cui unico scopo è quello di farvi uscire dall’arena molto più che semplicemente malconci.

