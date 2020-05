Skater XL: il 7 luglio su Switch, PC, PS4 e Xbox One

Come vi anticipammo in una nostra games news di inizio aprile a cui potete risalire qui, Easy Day Studios ha confermato l’arrivo su Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 e Xbox One per il 7 luglio del tanto atteso Skater XL, e comunicato che le versioni per PlayStation 4 e Xbox One saranno rese disponibili sia in edizione digitale che fisica. Inoltre, ha anche annunciato che il titolo sarà caratterizzato da abbigliamento e dispositivi provenienti dai migliori marchi attualmente esistenti per skate (di cui vi lasciamo alla fine della news un trailer che racconta delle collaborazioni avviate per lo sviluppo del titolo), tra cui:

• 411VM → abbigliamento • Almost → skateboards e abbigliamento • Blind → skateboards e abbigliamento • Bones → ruote e abbigliamento • Crupie → ruote • DC Shoes → calzature e abbigliamento • Dickies → abbigliamento • Element → tavole e abbigliamento • Emerica → calzature e abbigliamento • Enjoy → skateboards e abbigliamento • ẻS → calzature e abbigliamento • Etnies → calzature e abbigliamento • Grimple Stix → tavole • Grizzly → grip tape e abbigliamento • Independent Truck Co. → carrelli e abbigliamento • Lakai → calzature e abbigliamento • Mob Grip → grip tape • New Balance → numeric shoes e abbigliamento • Old Friends → abbigliamento • Primitive → tavole e abbigliamento • Ricta → ruote • SOVRN → tavole e abbigliamento • Santa Cruz Skateboards → tavole • Sk8Mafia → tavole e abbigliamento • Spitfire → ruote • The Nine Club → abbigliamento • Thunder → carrelli • Transworld Skateboarding → abbigliamento • Vans → scarpe • Venture → carrelli

Preparatevi dunque a lanciarvi su Skate XL, primo gioco dedicato al mondo dello skateboard ad essere rilasciato su tutte le principali piattaforme e ad offrire un accurato gameplay. Ed è nella Downtown di Los Angeles e in altri iconici luoghi della California che avrete la possibilità di vivere le più incredibili ed entusiasmanti acrobazie impersonificando professionisti dello skate come Tom Asta, Tiago Lemos, Evan Smith e Brandon Westgate, oppure calandovi nei panni del vostro personaggio che potrete creare dall’inizio!